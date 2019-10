Dienstag, 29. Oktober 2019

Verkehrsunfall bei Dielmissen

Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Foto: gl

Dielmissen. Es war kurz nach 6.30 Uhr am frühen Dienstagmorgen, als ein aus Holzen stammender Mann mit seinem Pkw die Bundesstraße 240 von Halle kommend in Richtung Eschershausen befahren hatte. Kurz nach der Abfahrt nach Kirchbrak kam der 39-jährige Fahrzeugführer in einer leichten Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem Durchfahren des angrenzenden Straßengrabens prallte der Mann mit seinem Renault Clio frontal gegen einen Straßenbaum. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst sowie durch den Notarzt wurde der Holzener zur weiteren Versorgung in das evangelische Krankenhaus nach Holzminden gebracht. Da zunächst von einem Pkw-Brand ausgegangen wurde, waren die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Dielmissen, Lüerdissen, Oelkassen und Eschershausen alarmiert worden. Zudem waren der Gemeindebrandmeister Frank Teiwes sowie sein Stellvertreter, Frank Krösche, an der Einsatzstelle. Von den rund 30 Feuerwehrkräften wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sicher gestellt und die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle unterstützt. Für rund eine Stunde war die Bundesstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei geführt. (gl)