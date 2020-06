Sonntag, 21. Juni 2020

Verkehrsunfall in Godelheim

Höxter. Am Sonnabend, gegen 13.30 Uhr, kam es an der Hauptkreuzung in Godelheim, Pyrmonter Straße (B64) Ecke Karlshafener Straße (B83) zu einem Verkehrsunfall. Eine 19 jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Ford Fiesta die Pyrmonter Straße in Godelheim und beabsichtigte an der Kreuzung (B64/B83) nach links in Richtung Beverungen abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 43-jährigen BMW-Fahrer, der auf der B 64 in Richtung Höxter unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 19-Jährige leicht verletzt wurde und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Dieses konnte sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 9.000 Euro.