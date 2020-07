Dienstag, 14. Juli 2020

Verkehrsunfall in Kemnade fordert hohen Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand bei diesem Unfall in Kemnade.

Bodenwerder/ Kemnade. Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag im Bereich der Kreuzung „Hamelner Straße“ und Dorfstraße“ in Kemnade ereignet. Gegen 13 Uhr hat ein 58-jähriger Berufskraftfahrer einer Spedition aus Genthin die „Brökelner Straße“ befahren. Er beabsichtigte, die Vorfahrtberechtigte „Hamelner Straße“ zu überqueren und in die „Dorfstraße“ einzufahren. Hierbei übersah er offenbar den Toyota Yaris einer 37-jährigen Frau, die auf der Hamelner Straße stadtauswärts unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Pkw mit der rechten Seite des Lkw. Hierbei zog sich die aus Hehlen stammende Fahrerin Verletzungen zu, die nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in einem Hamelner Krankenhaus weiter behandelt werden mussten.