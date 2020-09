Montag, 14. September 2020

Verkehrsunfall in Kreipke am Montagmorgen

Unfall in Kreipke – Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Foto: gl

Kreipke. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen, 14. September, gegen 7.15 Uhr, als ein Pkw mit einem Transporter zusammenstieß. Zwei junge Frauen im Alter von 20 Jahren waren mit ihrem Pkw auf der Hinteren Dorfstraße unterwegs. Sie wollten auf die Landstraße einbiegen. Dabei wurde ein Transporter übersehen, der auf der Straße von Heyen in Richtung Halle unterwegs war. Die beiden Frauen und der 19-jährige Beifahrer des Transportes wurden leicht verletzt und ins Sana-Klinikum in Hameln gebracht. Der 38-jährige Fahrer musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Polizei, vier Rettungswagen, ein Notarztwagen und die Feuerwehr Halle waren schnell vor Ort. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherung der Unfallstelle und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Straße war gesperrt, der Verkehr wurde in Kreipke umgeleitet. (gl/fhm)