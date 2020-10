Dienstag, 13. Oktober 2020

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Der Unfall ereignete sich auf der L 550. Foto: tah/Symbolbild

Holzminden. Am Montag, 12. Oktober, fuhr um 16.40 Uhr eine 42-jährige Frau aus Höxter als Fahrschülerin mit ihrem Motorrad vor dem dazugehörigen Pkw des Fahrlehrers die L 550 aus Richtung Boffzen kommend in Richtung Innenstadt Holzminden und verlor, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, kurzfristig die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie geriet dadurch in den Gegenverkehr und touchierte hierbei die Fahrertür des entgegenkommenden 72-jährigen Pkw-Fahrers aus Fürstenberg. Die Motorradfahrerin stürzte in Folge des Zusammenstoßes und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beträgt 22.500 Euro. Weitere Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden zu melden (Telefon 05531/9580).