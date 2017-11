Sonntag, 19. November 2017

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Stahle

Stahle. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Sonnabend um 18 Uhr auf der Corveyer Straße in Stahle. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Höxter befuhr mit seinem Peugeot den Stahler Weg in Stahle und wollte nach links in die Corveyer Straße abbiegen. Eine 18-jährige Frau aus Höxter befuhr gemeinsam mit einer 19-jährigen Sozia mit ihrem Kleinkraftrad die Corveyer Straße in Richtung Albaxen. An der Einmündung Stahler Weg / Corveyer Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch wurden die Fahrerin des Kleinkraftrades leicht und ihre Beifahrerin schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.