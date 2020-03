Donnerstag, 19. März 2020

Verkehrsunfall zwischen Ottenstein und Hehlen

Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: gl

Ottenstein. Aus bislang ungeklärter Ursache hat sich am Donnerstagvormittag, 19. März, auf der Landstraße L 586 zwischen den Ortschaften Ottenstein und Hehlen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 27-jähriger Mann befuhr gegen 8.30 Uhr die Landstraße von Ottenstein kommend in Richtung Hehlen. Im Bereich einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Firmenwagen, einen Ford Kuga, und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er an ein Geländer, drehte sich um 180 Grad und schleuderte in den Straßengraben, wo er kopfüber liegen blieb. Der Fahrer aus Detmold zog sich nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde er jedoch in das evangelische Krankenhaus nach Holzminden gebracht. Sein Firmenwagen erlitt bei dem Unfall einen wirtschaftlichen Totalschaden. Über die genaue Schadenshöhe liegen keine Angaben vor. Beamte der Polizeistation Bodenwerder nahmen Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf. Während der Rettungsmaßnahmen wurde die Landstraße kurzzeitig für den Verkehr voll gesperrt, anschließend im Wechsel einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Betriebsstoffe ausliefen, wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Ottenstein ebenfalls zur Unfallstelle gerufen. (gl)