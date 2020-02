Sonntag, 02. Februar 2020

Verkehrsunfallflucht auf der K45 bei Höxter

Höxter. Am Freitagnachmittag, um 14.35 Uhr kam es auf der K45 bei Höxter, zwischen der Einmündung "Die Lüre" und der B64, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Eine 84-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K45 aus Holzminden kommend in Richtung B64. Sie geriet dabei nach links in den Gegenverkehr und stieß mit ihrem Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort. Aufgrund von Zeugenangaben konnte die Unfallverursacherin an ihrer Anschrift ermittelt werden, zum anderen beteiligten Pkw ist lediglich bekannt, dass er dunkelfarbig sei. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich sowohl weitere Zeugen, als auch der Fahrer des unbekannten Pkw bei der Polizei unter der Telefonnummer 052719620 melden.