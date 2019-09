Freitag, 13. September 2019

Verletzter Mann in Höxter aufgefunden

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Foto: tah/Symbolbild

Höxter. Ein 29-Jähirger aus Höxter wurde am Donnerstag, 12. September, kurz vor Mitternacht auf dem Gelände eines Baumarktes an der Corveyer Allee in Höxter aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen wurde dem Mann von einer bisher unbekannten Person eine Flüssigkeit, vermutlich Pfefferspray, ins Gesicht gesprüht. Der 29-Jährige, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol sowie von Betäubungsmittel stand, reagierte besonders stark auf das Pfefferspray, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Mann wurden noch Betäubungsmittel gefunden. Die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, fragt, wer zur angegebenen Zeit möglicherweise einen Streit beobachtet hat und Hinweise auf den bisher unbekannten Täter geben kann.