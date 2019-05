Freitag, 31. Mai 2019

Vermieter Walter Demann: Rossmann bleibt ein Jahr länger in der Stadt

Die Rossmann-Filiale in der Oberbachstraße bleibt ein weiteres Jahr geöffnet. Foto: spe

Holzminden. Eigentlich sollte Ende dieses Jahres die Rossmann-Filiale in der Holzmindener Oberbachstraße schließen. So hatte es das Drogerieunternehmen mitgeteilt (der TAH berichtete). Nun will Rossmann offenbar vorerst doch noch ein weiteres Jahr in der Innenstadt bleiben. Das teilte Vermieter Walter Demann in einem Gespräch mit dem TAH mit. Der Mietvertrag sei um ein Jahr verlängert worden.

„Rossmann hat ein Agreement als Vorschlag gebracht. Der Drogerie-Fachmarkt bleibt erst einmal für ein weiteres Jahr in der Innenstadt von Holzminden“, teilt Walter Demann mit. Vorausgegangen seien „intensive Verhandlungen, viele Zugeständnisse und dann natürlich die Initiative der Senioren. Von den Bemühungen der Stadt haben wir nichts gemerkt“, so der Geschäftsmann und ehemalige Ratsherr, inzwischen fast 90. Die Stadt sei „wohl eher industriegläubig“. (spe)

