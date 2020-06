Sonntag, 28. Juni 2020

Vermisste Person am Gronauer Wasserfall

Rettungsboot der Feuerwehr Gronau. Foto: Polizei

Gronau. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 18-jähriger Gronauer nach einer kleinen privaten Feier am Gronauer Wasserfall an der Leine von seinen Freunden als vermisst gemeldet. Der Vermisste stehe unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und sei plötzlich verschwunden. Es sei nicht auszuschließen, dass er in die Leine gefallen sei. Nachdem ein Rettungsaufgebot in Form eines Polizeihubschraubers, der Feuerwehr, eines Rettungsbootes, sowie eines Rettungswagens und eines Notarztes angefordert und vor Ort eingetroffen war, wurde die Person am gegenüberliegenden Ufer wohlbehalten aufgefunden.