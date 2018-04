Sonntag, 08. April 2018

Vermisstensuche: Dank an Einsatzkräfte und Bürger

Am Dorfgemeinschaftshaus wurde die Einsatzleitung für die Hundestaffel und den Rettungsdienst eingerichtet.

Arholzen. Nachdem die umfangreiche Suche nach einer vermissten 87-Jährigen in Arholzen in der Nacht zum Sonntag ein glückliches Ende fand – die Frau wurde fast unverletzt gefunden – gebührte nicht nur den Einsatzkräften ein großer Dank, sondern auch engagierten Bürgern. Sie hatten sich in der Nacht spontan bereit erklärt, die Betreuung der Einsatzkräfte im Dorfgemeinschaftshaus mit Kaffee und kalten Getränken zu übernehmen.

Zur Suche nach der Frau wurden am Sonnabend um 21.49 Uhr der Löschzug 5 mit den Feuerwehren Arholzen, Deensen und Schorborn sowie die Feuerwehr Stadtoldendorf alarmiert. Aufgrund von Zeugenaussagen war relativ schnell klar, dass sich die Seniorin wahrscheinlich im Bereich Arholzen-Lobach aufhält. Sie war gegen 18 Uhr zuletzt gesehen worden. Aufgrund des zum Teil sehr schwierigen Geländes in diesem Bereich wurden auch die Rettungshundestaffeln der Region hinzugezogen. Die Einsatzleitung für Hundestaffel und Rettungsdienst wurde am Dorfgemeinschaftshaus Arholzen eingerichtet. Nach Sperrung der Landesstraße zwischen Arholzen und Lobach begannen 9 Teams der Hundestaffel, unterstützt von Feuerwehrleuten der Ortswehren, die vor allem im Bereich der Steinbrüche gute Ortskenntnis haben, mit der Suche. Gegen 1.10 Uhr wurde die Vermisste dann in der Nähe von Lobach gefunden und konnte dem Rettungsdienst übergeben werden.