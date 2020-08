Donnerstag, 20. August 2020

Vermisstensuche: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht noch immer nach dem Mann, der bei Polle in die Weser gestiegen sein soll und bittet um die Mithilfe der TAH-Leser.

Polle. Am Mittwochabend (19. August) beobachteten zwei Zeuginnen einen Mann, die vollständig bekleidet an der Weserfähre in Polle in die Weser ging (der TAH berichtete). Aufgrund der Dunkelheit verloren die Zeuginnen den Mann mittig der Weser aus den Augen. Ob der Mann das Gewässer auf der anderen Seite wieder verließ, war nicht festzustellen, aus diesem Grund informierten die Zeuginnen die Polizei über den Notruf. Die bittet jetzt die TAH-Leser um Mithilfe.

Eine Absuche des Uferbereichs durch Polizei und Feuerwehr nach dem etwa 35 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren verlief negativ. Zeitgleich wurde die Weser zwischen Polle und Hehlen sowohl von zwei Booten der Feuerwehr, als auch einem Polizeihubschrauber erfolglos abgesucht. Hinweise auf eine vermisste Person liegen derzeit nicht vor, so die Polizei. Die Suchmaßnahmen dauern an.

Die Polizeistation Bodenwerder (Telefon 05533/97495-0) sucht weitere Zeugen, die den Mann vor oder während er in die Weser stieg, beobachtet haben. Ebenso ist es möglich, dass der Gesuchte die Weser auf der anderen Seite verlassen hat. In diesem Fall wird er gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen, damit die Suchmaßnahmen eingestellt werden können.