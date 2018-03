Montag, 26. März 2018

Vermisstensuche: Update

Holzminden/Mühlenberg. Die Suche nach dem seit Sonnabend vermissten Jürgen B. aus Holzminden wurde am Montag um kurz nach 19 Uhr ergebnislos abgebrochen. Den ganzen Tag über hatten Polizei, Mitarbeiter der Forst, die Feuerwehr und zehn Rettungshundeteams das Waldgebiet zwischen Holzminden und Mühlenberg durchsucht. Auch der Polizeihubschrauber Phönix war im Einsatz. Polizei, Feuerwehr und alle Helfer, die alles Menschenmögliche unternommen haben, um Jürgen B. zu finden, hoffen jetzt auf weitere Hinweise auf der Bevölkerung, auch um gegebenenfalls einen neuen Suchansatz zu finden. Jürgen B., der mit einer Spiegelreflexkamera unterwegs ist, ist dringend auf Medikamente angewiesen. Er ist etwa 180 cm groß, hat eine schlanke Figur mit leichtem Bauchansatz. Er ist Brillenträger und trug am Sonnabend einen braunen, dicken Pullover, eine blaue Jeanshose und braune Halbschuhe. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich dringend mit der Polizei in Holzminden unter Telefon 05531/958-0 in Verbindung zu setzen. (fhm)