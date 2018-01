Montag, 15. Januar 2018

Vermisster aus Polle ist tot

Der vermisste Mann wurde am Montag tot aufgefunden.

Polle. Der am 15. Dezember aus dem Seniorenheim in Polle abgängig gemeldete 61-jährige Mann wurde am Montagnachmittag von einer Spaziergängerin in einem angrenzenden Waldstück, in unmittelbarer Nähe zum dortigen Glasebach, leblos aufgefunden. Bei dem Fundort handelt es sich um ein nicht einsehbares, stark bewachsenes und steil abfallendes Gelände unterhalb eines unbefestigten Wanderweges. Die vor einem Monat durch die Polizei und das Seniorenheim eingeleiteten umfangreichen Suchmaßnahmen – auch mit einem Polizeihubschrauber – verliefen erfolglos. Hinweise auf ein Fremdverschulden werden nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen, so die Polizei.