Donnerstag, 05. März 2020

Vermisster Borgentreicher soll sich melden

Borgentreich (r). Auch wenn der Polizei in Warburg inzwischen mehrere glaubwürdige Hinweise von Zeugen vorliegen, die den vermissten 27-Jährigen aus Borgentreich nach seinem Verschwinden am 29. Februar gesehen haben, laufen im Hintergrund die Ermittlungen der Polizei weiter. Da bisher kein direkter Kontakt zu dem 27-Jährigen aufgebaut werden konnte, wird der Borgentreicher aufgefordert, sich entweder mit seinen Angehörigen oder mit der Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800 in Verbindung zu setzen.