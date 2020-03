Mittwoch, 18. März 2020

Vermisster Senior aus Hasperde tot aufgefunden

Die Polizei meldet das traurige Ende einer Vermisstensuche.

Bad Münder/Hameln. Der seit dem 14. Dezember 2019 aus Hasperde vermisste Senior ist tot. Der Leichnam des 90-Jährigen wurde am Dienstagnachmittag zwischen Hasperde und Hilligsfeld aufgefunden. Ein Landwirt entdeckte den Toten in einer schwer einsehbaren Senke am Rande eines Ackers, nachdem sein Hund unentwegt diesen Ort aufsuchte und dieser durch Bellen auf sich aufmerksam machte. Das Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Anzeichen für Fremdeinwirkungen sind nicht erkennbar.