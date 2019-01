Sonntag, 20. Januar 2019

Verrauchung gesehen: Fehlalarm in der Sollingstraße

Die Einsatzkräfte an der Straßenecke Sollingstraße/Mühlenfeldstraße. Foto spe

Holzminden. Zum Glück war es nur ein Fehlalarm und die rund 30 Einsatzkräfte konnten schnell an den Frühstückstisch zurückkehren: Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Holzminden zu einem vermeintlichen Brandeinsatz in die Sollingstraße/Abzweig Mühlenfeldstraße gerufen. Jemand hatte in diesem Bereich eine "größere aufsteigende schwarze Verrauchung" gemeldet. Vor Ort konnten die Feuerwehrleute, unter anderem mit der neuen Drehleiter angerückt, keine Verrauchung und keinen Brand feststellen. Bei minus 9 Grad dampfte es allerdings aus den Gullys und auch mächtig aus den Symrise-Schornsteinen, unter anderem des Kraftwerks. Mag sein, dass der Anrufer in der Morgendämmerung diese "Rauchwolken" zwischen den Häusern wahrgenommen hatte. (spe)