Donnerstag, 23. November 2017

Verschüttet in Stollen II

Die Teilnehmer der TAH-Gewinner-Gruppe hatte viel Spaß, als „Testpersonen“ den Bergwerksstollen II zu erkunden.

Holzminden. „Oh nein, der Stolleneingang ist verschüttet! Ich kann Ihnen von hier aus nicht helfen, Sie müssen versuchen, auf der anderen Seite herauszukommen. Viel Glück, ich treffe Sie am Stollenausgang!“ Derlei fadenscheiniger Beistand hat Methode, die Gruppe um den Gewinner der TAH-Freikarten für die Eröffnung des zweiten Stollens im Adventure Game „Bergwerk Holzminden“ wusste, worauf sie sich einließ. Gerade einmal eine Viertelstunde, nachdem letzte Hand an den zweiten Escape-Room der Schattenspringer gelegt worden war, konnten sie als erste versuchen, einen Weg aus dem vermeintlich verschütteten Stollen zu finden. Keine leichte Aufgabe, dafür aber ein Riesenspaß. Die feuerfeste Farbe war noch nicht ganz trocken, da durfte Luca Kaese, der Gewinner des TAH-Preisausschreibens, zusammen mit seiner Familie und Freunden schon hinein in das rätselvolle Abenteuer des düsteren Bergwerks. (pd)



Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 24.11.17