Dienstag, 09. Juni 2020

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Stadtoldendorf

Der Zigarettenautomat zeigt deutliche Spuren vom versuchten Aufbruch. Foto: Polizei Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr meldete ein Arbeiter von der Großbaustelle am Stadtoldendorfer Bahnhof seine Beobachtungen zu einem versuchten Automatenaufbruch.

Demzufolge hätten Jugendliche versucht, mittels einer stabilen Gartenschere den an der Front des Bahnhofsgebäudes befindlichen Zigarettenautomat aufzuhebeln. Nachdem dieses entdeckt wurde, seien beide Jungs in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Mit insgesamt drei Streifenwagen nahm die Polizei in Stadtoldendorf die Fahndungsmaßnahmen auf. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurde ein beschädigter Zigarettenautomat festgestellt.

Nach einer dreiviertel Stunde konnten die beiden 13- und 15-Jährigen aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibungen mit dem Tatmittel in Nähe der Grundschule festgestellt und nach sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen in der örtlichen Polizeidienststelle an die zuständigen Betreuer übergeben werden.

Beide Jungs, die sich derzeit in Stadtoldendorf aufhalten, sind bereits polizeilich bekannt und werden sich für diese Tat im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten müssen.