Samstag, 24. August 2019

Verteidigungsministerin nimmt Gelbe Bänder mit nach Jordanien

Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer beschrieb in Berlin eines des Gelben Bänder. Foto: Gerberding Stiftung

Holzminden/Berlin. Die große Verbundenheit von Courage! Die Gerberding Stiftung mit Sitz in Holzminden mit der Bundeswehr wurde jetzt wieder einmal deutlich und mit Leben erfüllt: Sie erhielt eine Einladung zum Großen Zapfenstreich anlässlich der Verabschiedung von Verteidigungsministerin a.D. Ursula von der Leyen am Bendlerblock in Berlin. Die Stiftungsvorstände Kirsten und Horst-Otto Gerberding folgten der Einladung gern, um ihre Wertschätzung zu bekunden, die über Jahre gewachsenen guten Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen.

Bei einem Großen Empfang im Vorfeld des Zapfenstreiches bestand die Möglichkeit, sich persönlich von der ausscheidenden Ministerin zu verabschieden. Kirsten Gerberding nutzte im Namen ihrer Stiftung die Gelegenheit, ein Gelbes Band der Verbundenheit zu übergeben und sich für die langjährige Unterstützung des Solidaritätsprojektes für die deutschen Soldaten zu bedanken.

Mike Hartley, Mitarbeiter der Gerberding-Stiftung, konnte am Infostand in einem Zelt auch die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßen und über die Gelbe-Band-Aktion informieren. Er überreichte ihr auch eine Dokumentation des Projektes und bat die neue Ministerin, auf dem Gelben Band zu unterschreiben. Sehr gern folgte Kramp-Karrenbauer, von der Idee angetan, dem Wunsch und verewigte sich mit Namen und Solidaritätsbekundung an die Soldaten auf einem der Bänder. Spontan entschied sie, die auf dieser Veranstaltung unterschriebenen Bänder auf ihren ersten Truppenbesuch mit nach Jordanien zu nehmen. (spe)

