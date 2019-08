Freitag, 16. August 2019

Verzehrwarnung vor Weser-Aalen lässt die Angler im Kreis Holzminden kalt

Aale sind in ganz Niedersachsen eine Delikatesse. Im Bad Zwischenahner Kurpark steht diese Skulptur. Foto: rei

Kreis Holzminden. Sie sind mal wieder „in aller Munde“ – die Aale aus der Weser. Gerade hat das niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz seine Warnung vor dem Verzehr des beliebten Speisefisches erneuert. Aale – und auch die nicht ganz so beliebten Brassen _ seien übermäßig mit Dioxinen und PBC belastet. Doch was den Laien erschreckt, regt in Anglerkreisen niemanden auf. Oder genauer gesagt: Die Freizeit- und die Berufsfischer reagieren genervt, denn die Warnung basiert auf fast zehn Jahre alten Untersuchungen. Sie werde einfach Jahr für Jahr in der Zeit des „Sommerlochs“ wieder aus der Schublade geholt, kritisieren die Sprecher der Landesverbände ebenso wie die Weser-Angler im Kreis Holzminden.

„Es isst doch niemand fünf Aale am Tag,“ weist beispielsweise der Vorsitzende des Sportfischereivereins Rühle-Dölme, Lothar Ohm, die Sorge um die angebliche Gefährlichkeit der Fische zurück. „Die Infos sind doch ganz alt“, ist seine erste Reaktion auf die Anfrage des TAH. (rei)

