Montag, 29. Juni 2020

VfR Deensen spielt im Fußball-Bezirkspokal

Auslosung (von links): August Borchers, Isabelle Düe und Michael Wiedwald. Foto: ac

Kreis Holzminden. Das Los hat entschieden, der VfR Deensen spielt in der nächsten Saison im Fußball-Bezirkspokal. Das wurde am Montag per Los entschieden. Im Vorfeld war schon entschieden worden, dass der Kreispokal wegen der Corona-Pandemie nicht bis zum Schluss gespielt wird und es damit keinen Kreispokalsieger 2020 gibt. Aber eine Mannschaft musste ermittelt werden, welche als Vertreter des Fußballkreises Holzminden im nächsten Bezirkspokal dabei ist. Das wurde von Isabelle Düe vom SV Rühle ausgelost. Sie war die Losfee unter den Augen des Kreisvorsitzenden August Borchers und des Spielausschuss-Vorsitzenden Michael Wiedwald. Und sie war die Glücksbringerin für den VfR Deensen. (ac)