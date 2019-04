Samstag, 06. April 2019

Viel Beifall für „Hanni und Nanni“

Das Theaterprojekt in der Grundschule am Sollingtor in Boffzen war erfolgreich. Foto: fhm

Boffzen. Nicht nur Schüler und Lehrer, auch Eltern und Freunde waren am Freitagvormittag in die Sporthalle der Grundschule am Sollingtor gekommen, um ein ganz besonderes Projekt zu erleben. Fünf Wochen lang hatten sich Schüler aus den Klassen eins bis vier darauf vorbereitet, zum Schluss hatten sie jeden Tag geprobt, damit am Aufführungstag alles klappt. Und es hat geklappt. Schüler der Grundschule am Sollingtor führten „Hanni und Nanni“ auf, eine Theaterversion der erfolgreichen Buchreihe von Enid Blyton. Eine Erzählerin entführte die Zuschauer ins Internat Lindenhof, wo die cleveren Zwillinge Hanni und Nanni mit ihren Freundinnen leben und lernen. Mit dem Bus machen sie einen Ausflug auf einen Bauernhof. Dabei gibt es manch menschliche Verwicklungen, neue Freundschaften werden geschlossen und Begegnungen mit Tieren. (fhm)

