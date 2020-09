Donnerstag, 10. September 2020

Viel Bewegung in der Kindertagespflegelandschaft im Landkreis Holzminden

Fünf Kinder aus Elis Kidsgruppe. Foto: Verein Kinderbetreuung Holzminden

Kreis Holzminden. Es ist wirklich spannend, was sich in letzter Zeit für Initiativen für einen schnellen und familienfreundlichen Ausbau von Betreuungsplätzen im gesamten en Landkreis Holzminden gegründet haben. Gemeindevertreter, Bürgermeister, Pastoren oder Tagespflegepersonen selbst haben erkannt, dass die Betreuung in der Kindertagespflege verlässlich und pädagogisch sinnvoll ist und vergleichsweise schnell und unkompliziert eingerichtet werden kann. Acht sogenannte Großtagespflegestellen, in denen acht bis zehn Kinder von 0 bis 3 Jahren zeitgleich von zwei bis drei Tagespflegepersonen betreut werden können, gibt es schon seit vielen Jahren in Bodenwerder (2), Heinsen, Heyen, Holzminden, Ottenstein und Stadtoldendorf (2).

In Heinade und Holzminden gibt es zusätzlich das Angebot „Kindertagespflege in anderen Räumen“ mit nur einer Tagesmutter für maximal fünf Kinder zur gleichen Zeit.

Bei den Bemühungen, einen passgenauen Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege voranzutreiben, wird manchmal Hilfe benötigt. So werden für die Kindertagespflege in Delligsen und Eschershausen dringend geeignete, ebenerdige Räume gesucht. Vielleicht hat ein TAH-Leser eine Idee!? Eltern, die Ihre Kinder voranmelden oder sich zu Elternbeiträgen und anderen Themen beraten lassen möchten, sind bei den Mitarbeiterinnen des Vereins auch richtig. Ein Blick in die Homepage www.kinderbetreuung-holzminden.de oder ein Anruf unter Telefon 05531/5545 wird Fragen beantworten.

