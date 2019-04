Mittwoch, 24. April 2019

Viel dramatischer als bisher vermutet

Landtagsabgeordneter Uwe Schünemann schaut sich mit Jürgen Unger-Temme die Situation in Steinmühle direkt im Berg an.

Steinmühle. Das Angebot von Markus Brockmann, Chef der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, in Hameln, sich die Situation in Steinmühle direkt vor Ort anzuschauen, hat Landtagsabgeordneter Uwe Schünemann (CDU) gerne angenommen. Bei einer Veranstaltung in Polle über die negativen Konsequenzen aus der Sperrung der Bundesstraße 83 für die Region hatte Brockmann die Politiker eingeladen, sich direkt im Berg über die Situation in Steinmühle zu informieren. Drohende Felsabstürze dort sind dafür verantwortlich, dass die Bundesstraße 83 seit einem Jahr gesperrt ist. Die Sperrung soll erst dann wieder aufgehoben werden, wenn die Felsformation gesichert ist. Uwe Schünemann wurde fachmännisch eingekleidet und gesichert, bevor er mit Jürgen Unger-Temme den Aufstieg begann. (fhm)

