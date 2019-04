Dienstag, 16. April 2019

Viel Information beim Gesundheitstag in Holzminden

Sich informieren und Netzwerke knüpfen: Blick in die Stadthalle beim vorletzten Gesundheitstag. Foto: spe/Archiv

Holzminden. Zum vierten Mal wird am Sonntag, 28. April, der Gesundheitstag in der Stadthalle Holzminden veranstaltet, um generationsübergreifend über verschiedene Themenbereiche der Gesundheitsbranche zu informieren. Von 11 bis 17 Uhr stellen sich Experten, Vereine und Ehrenamtliche aus Holzminden und Nachbarregionen vor und laden an den Ständen zum persönlichen Kennenlernen ein. Fachvorträge widmen sich Themen wie Ernährung (zum Beispiel mit Omega 3), Arthrose und Asthma. Der Eintritt zur Messe ist frei, auf die ersten 20 Gäste warten Präsentkörbe. (spe)

