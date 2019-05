Mittwoch, 08. Mai 2019

Viel Lob für beidseitige Tempo-30-Regelung vor der Karlschule

Die neue beidseitige Tempo-30-Regelung vor der Karlschule wird im Sinne der Schulwegsicherung allseits begrüßt. Foto: spe

Holzminden. Die Tempo-30-Regelung vor der Karlschule in der Holzmindener Karlstraße gilt nun in beide Fahrtrichtungen und schließt sich nahtlos an die auch in der Neuen Straße und in der Sohnreystraße geltende Regelung an (der TAH berichtete). Noch einmal thematisiert wurden die getroffenen Maßnahmen am Dienstagabend in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung sowie für Brandschutz, Gefahrenabwehr und Verkehr. Die Ausschussmitglieder lobten die nach einer vom Bürgermeister vorgeschlagenen Verkehrsschau von der Verwaltung sehr zügig umgesetzten Maßnahmen. Wilfried Steinmetz zog im Namen der UWG einen entsprechenden (noch nicht beratenen) Antrag seiner Fraktion zurück. Er habe sich jetzt erledigt, sagte er und freute sich über die schnelle Erweiterung der 30er-Zone. Bürgermeister Daul sagte: „Wir gehen fest davon aus, dass sich die Verkehrssituation verbessern wird.“ Deutlich wurde aber auch: Bei allen Anordnungen und Markierungen – es wird vor allem auf das verkehrsgerechte Verhalten der Autofahrer und die Disziplin der Eltern beim Bringen und Abholen ihrer Kinder ankommen, um die teils chaotische Situation vor der Karlschule zu entspannen und die Gefährdungslage zu entschärfen. (spe)

