Sonntag, 14. Januar 2018

Viel Lob für ehrenamtliche Aktivitäten

Bürgermeister Hermann Gruppe begrüßte die Gäste zum Neujahrsempfang.

Eschershausen. Ein etwas anderes Ambiente empfing die 150 Gäste des Neujahrsempfangs der Stadt Eschershausen in der Aula des Wilhelm-Raabe-Schulzentrums, da sich krankheitsbedingt der Heimat- und Kulturverein Eschershausen nicht wie in den vergangenen Jahren um die Herrichtung der Aula und die Bewirtung kümmern konnte. Nun mussten Bürgermeister Hermann Grupe und Stadtdirektor Wolfgang Anders in die Bresche springen und den Empfang organisieren, was ihnen mit neun Helfern auch problemlos gelang. Bevor der Bürgermeister offiziell die Besucher begrüßte, kündigte Hans Rudolf Heise besonders hohe Gäste an, nämlich Könige. (rb)

