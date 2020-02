Sonntag, 09. Februar 2020

Viele Erkenntnisse im ersten Testspiel

Der Stadtoldendorfer Artur Kaufmann muss sich hier gleich gegen drei Vinsebecker behaupten.

Stadtoldendorf. Im ersten Vorbereitungsspiel auf die Fußball-Bezirksliga unter dem neuen Trainer Mario Surmann hat der FC Stadtoldendorf am Sonntagnachmittag gegen den TuS Vinsebeck nach einer 2:0-Halbzeitführung noch mit 2:3 verloren. Dabei testete der Coach mehrere Spielsysteme und machte sich einen Eindruck von der Mannschaft, die erst am Dienstag den Trainingsbetrieb wiederaufgenommen und seitdem drei intensive Einheiten abgelegt hat. Unter dem über die Spieldauer immer stärker zunehmenden Orkan Sabine waren die Hausherren mit Rückenwind in der Anfangsphase das überlegene Team und hätten bereits durch eine ihrer zahlreichen Chancen früh in Führung gehen müssen.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 10.02.2020