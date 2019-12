Freitag, 20. Dezember 2019

Viele glückliche Gesichter bei der Ambulanten Hilfe Holzminden

Die Taschenaktion stieß auf gute Resonanz und bescherte viele Geschenke. Foto: Ambulante Hilfe

Holzminden. Besucher und Mitarbeite der Ambulanten Hilfe für Wohnungslose in Holzminden bedanken sich für die große Teilnahme an der Taschenaktion in der Adventszeit bedanken. Mit schönen Dingen gefüllte Taschen konnten im Rahmen der Weihnachtsfeier am Donnerstag den Gästen übergeben werden. Die Freude bei den Empfängern war in den Gesichtern abzulesen. Für stimmungsvolle und vorzügliche musikalische Untermalung und eine tolle Atmosphäre sorgten Roland Otto und Dieter Potthast mit Gitarren und Gesang. Durch Geldspenden engagierter Bürger und Firmen konnte ein festliches Mahl von einem regionalen Fleischermeister angeboten werden. „Es wurde wieder einmal deutlich, dass die Holzmindener Bürger durch ihr Engagement viel bewegt haben. Für einen Moment konnten die Besucher ihre Notlagen vergessen. Vielen Dank dafür“, sagen Besucher und Team der Ambulanten Hilfe.