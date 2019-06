Freitag, 14. Juni 2019

Viele Highlights locken in die Beverunger Stadthalle

Mark Forster und viele weitere Acts stehen von September bis Mai in Beverungen auf der Bühne. Foto: Jens Koch

Beverungen. Eine reichhaltige Saison verspricht die Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung für ihre 43. Spielzeit, die von September dieses Jahres bis Mai 2020 läuft. Den Saisonauftakt machen beim „Weser Open Air“, Am Hakel in Beverungen, am Freitag, 6. September, Roland Kaiser – Live mit Band sowie einen Tag später am Sonnabend, 7. September, Mark Forster, der sein Album „Liebe“ auf der Beverunger Sommer-Bühne präsentiert. 37 Programmpunkte gibt es von September bis Mai in Beverungen insgesamt. (ap)

