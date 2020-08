Samstag, 29. August 2020

Viele offene Fragen zu Würgassen

Eine der vielen Protestaktionen gegen die Würgassen-Pläne, das nächtlich angestrahlte ehemalige AKW. Foto: Prox

Würgassen. Gleich zwei Veranstaltungen stehen jetzt an, auf denen über das geplante Zwischenlager für Atommüll in Würgassen informiert werden soll. In Lauenförde soll das auf einer Bürgerversammlung der Gemeinde geschehen. „Der geplante Bau eines zentralen Bereitstellungslagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in wirft viele Fragen auf“, sagen Lauenfördes Bürgermeister Werner Tyrasa und Gemeindedirektor Tino Wenkel. Aus diesem Grund findet am Dienstag, 8. September, 19 Uhr, in der Turnhalle Lauenförde Oberes Feld 5, eine Bürgerversammlung statt. Auch der Träger des Vorhabens, die Bundesgesellschaft für zwischenlagering (BGZ) will informieren. Nachdem im März eine erste Veranstaltung zum geplanten Bauvorhaben in Würgassen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wird diese am Dienstag, 22. September, nachgeholt. Da die mögliche Zahl von Gästen aufgrund der Corona-Situation begrenzt ist, wird die BGZ bei einem größeren Interesse kurzfristig eine zweite Veranstaltung anbieten. (fhm)

