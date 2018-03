Dienstag, 27. März 2018

Viele schlafende Holzmindener…

„Ernst von Wegen“ nennt sich der in Stadtoldendorf lebende Autor, der mit seinem „Maiglöckchen-Blues“ den ersten Roman vorlegt. Foto: nig

Stadtoldendorf. Der Vorname ist echt, der Nachname ein Pseudonym. „Ernst von Wegen“ nennt sich der Stadtoldendorfer Buchautor, der mit seinem „Maiglöckchen-Blues“ einen Roman vorgelegt hat, der sich dem kleinstädtischen Alltag in Holzminden und den Dörfern drumherum widmet. Eigentlich geht es hier ja ganz beschaulich zu, doch so ganz heile ist die heile Welt hier doch nicht. Das muss zumindest der Protagonist Odo Blume erkennen, ein geübter Schwimmer gegen den Strom, der aus der quirligen Hauptstadt Berlin in seine alte Heimat Holzminden zieht. (nig)

