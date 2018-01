Sonntag, 07. Januar 2018

„Vielfältigkeit zeichnet uns aus“: LandFrauen haben zum 70. Geburtstag viel vor

Die Landfrauen bringen den neuen Kalender und viele Ideen ins Gespräch.

Kreis Holzminden. Sie haben engagiert und temperamentvoll für ein neues, frischeres und vor allem vielfältigeres Image gekämpft – und diesen Kampf längst gewonnen. Die Rede ist von den Landfrauen, die sich seit einigen Jahren offiziell „LandFrauen“ nennen. LandFrauen – das sind Frauen aus dem ländlichen Raum, also nicht zwangsläufig Frauen vom Bauernhof oder aus 100-Seelen-Dörfern. Muss man das eigentlich noch extra betonen? Hoffentlich nicht. Und wer mit den selbstbewussten Damen aus dem Holzmindener Kreisvorstand an einem Tisch sitzt, merkt schnell: Sie wissen, was ihre Verbandsarbeit wert ist und dass sie von vielen Frauen (sowie auch Männern) wertgeschätzt wird. Mit viel Elan und noch mehr Ideen geht das Team mit der Kreisvorsitzenden Erika Klindworth an der Spitze ins Jahr 2018. In das Jahr, in dem der Kreisverband sein 70-jähriges Jubiläum begeht. Zum Pressegespräch beim TAH haben die Landfrauen Kirschkuchen mit Schlagsahne und ihren neuen Taschenkalender 2018 mitgebracht. In handlichem Format bietet er auf stolzen 80 Seiten neben dem Kalendarium mit allen wichtigen Feier- und Ferientagen jede Menge Informationen über die LandFrauenvereine im Kreis Holzminden. Der wichtigste und feierlichste Termin des Jahres ist dann der 13. April. (rei)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 8. Januar.