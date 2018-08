Sonntag, 26. August 2018

Vielversprechend für den Kreis Holzminden: Lernen digital

Expertentreffen auf Einladung von Sabine Tippelt. Foto: SPD

Holzminden/Hannover. Auf Einladung von Sabine Tippelt, SPD-Landtagsabgeordnete, waren Expertinnen und Experten für digitale Bildung bei der SPD-Landtagsfraktion zu Gast. Die Ergebnisse aus Forschung und Praxis wurden vorgestellt von Professorin Dr. Alexandra Engels, Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen HAWK Standort Holzminden, Direktorin des Zukunftszentrums Holzminden-Höxter, Andreas Hölzchen, Schulleiter der Berufsbildenden Schulen Holzminden, Mark Diederich, Leiter der IHK Geschäftsstelle Hildesheim und Arne Welsch Geschäftsführer des Instituts für Lerndienstleistungen an der FH Lübeck.

Der SPD-Landtagsfraktion wurde mit dem Vortrag und der Diskussion das Thema „Attraktivitätssteigerung dualer Berufsausbildung durch digitale Lernszenarien in ländlichen Räumen“ erläutert. Im Kern geht es um die Erprobung und Anwendung von digitalen Lernformaten (Blended Learning) an Berufsschulen speziell in ländlichen Räumen.

Damit ist es möglich, Einzel- und Gruppenarbeiten ortsunabhängig über digitale Medien, wie Videokonferenzen durchzuführen.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 27.08.18