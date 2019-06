Mittwoch, 19. Juni 2019

Vier „Animals Angel“ tauschen die Flügel mit Rädern

Die vier Radler Alexej, Xenia, Karl Dieter und ihr „Chef“ Michael (von rechts) mit ihrem „Begrüßungskomitee“. Foto: rei

Holzminden. Die 77 Kilometer und 800 Höhenmeter, die sie am dritten Tag ihrer Radtour hinter sich gebracht haben, sieht man den vier „Animals' Angel“ nicht an. Frisch geduscht und ein bisschen ausgeruht treffen sie sich am Dienstagabend im Restaurant „La Romantica“ in Holzminden mit zahlreichen Tierschützern aus der Region, um über ihre außergewöhnliche Spendenaktion und die Organisation „Animals Angel“ zu erzählen. Die Radtour von Frankfurt nach Hamburg dient nämlich einem guten Zweck: Dem „Eintreiben“ von möglichst vielen Spenden zugunsten der Tierschutz-Organisation, die vor allem gegen Tiertransporte kämpft. Am Mittwoch lag dann die härteste Etappe vor ihnen: Über den Ith bis nach Hildesheim – 77 Kilometer und 1.660 (!) Höhenmeter. Michael Blanke, der Leiter der Expedition, macht es sich und seinen Mitfahren nicht leicht, schließlich lautet ihr Motto „Wir schwitzen für die Tiere“. (rei)

