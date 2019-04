Mittwoch, 10. April 2019

Vier Bewerber, zwei Kandidaten

Der Wahlausschuss stellt Margrit Behrens-Globisch und Michael Schünemann als Kandidaten fest. Fotos: Echzell/TAH

Holzminden. Vier Bewerber gab es am Mittwochnachmittag in der Sitzung des Wahlausschusses des Kreises Holzminden, die für die Wahl des Landrats am 26. Mai antreten wollen. Zwei von ihnen bekamen wegen fehlender Formalien und Unterschriften keine Zulassung zur Wahl, zwei Kandidaten bekamen die Zustimmung des Wahlausschusses als Kandidaten antreten zu können. Margrit Behrens-Globisch und Michael Schünemann wurden als Kandidaten zugelassen, Sebastian Kreimeier (Die Linke) und Martin Kreimeier (Die Partei) bekamen keine Zulassung. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 11.04.2019.