Freitag, 01. November 2019

Vier bis fünf neue Gruppenräume müssen für Bevern und Golmbach geplant werden

Schloss 9 in Bevern: Wenn das vorhandene Gebäude abgerissen wird, könnte hier der neue Kindergarten gebaut werden. Foto: Archiv/rei

Bevern. Die Kindertagesstätte Bevern benötigt auch im nächsten Jahr wieder mehr Platz. Wie Kämmerer Stefan Bonefeld in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend in Reileifzen berichtete, fehlen zwei bis drei neue Gruppenräume für die Ü- und die U-Dreijährigen. Und auch in Golmbach ist es zu eng geworden in der KiTa: Auch hier muss Platz für je eine U- und eine Ü-3-Gruppe geschaffen werden. Was da an Kosten auf den Flecken Bevern zukommt, ist noch gar nicht endgültig absehbar.

Eine grobe Schätzung wagt der Kämmerer jedoch. Erfahrungsgemäß würde der Neubau einer KiTa-Gruppe rund 600.000 Euro kosten. Bei vier bis fünf neuen Gruppen wären also schnell drei Millionen Euro erreicht. Selbst wenn es dafür finanzielle Unterstützung gibt, wenn Träger beider Einrichtungen die evangelische Kirche ist und die Samtgemeinde Eigentümerin der Golmbacher Immobilie, bleibt ein gewaltiger Brocken für die Gemeinde(n) zu wuppen. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 1. November 2019