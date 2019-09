Freitag, 06. September 2019

Vier Grundschulen im Landkreis Holzminden bekommen Schulsozialarbeiter

Auch in den Grundschulen brauchen bereits viele Kinder die Hilfe von Sozialarbeitern. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Im Abstand von nur einer Minute erreichten am Freitag die Emails der Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann (CDU) und Sabine Tippelt (SPD) die TAH-Redaktion. Beide drückten darin ihre Freude darüber aus, dass die Grundschulen in Bodenwerder, Eschershausen, Lauenförde und Delligsen künftig sozialpädagogische Unterstützung durch eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter bekommen.

Das SPD-geführte Niedersächsische Kultusministerium habe für das Jahr 2020 die Ausschreibung von 45 zusätzlichen Stellen für Schulsozialarbeiter an Grundschulen und Gymnasien in ganz Niedersachsen angekündigt, heißt es in der Presseerklärung von Sabine Tippelt. Und Uwe Schünemann schreibt: „Landesweit profitieren 55 Grundschulen und zehn Gymnasien vor allem im ländlichen Raum vom Ausbau der schulischen Sozialarbeit in Niedersachsen“.

