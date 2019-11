Mittwoch, 27. November 2019

Vier Jahre Fahrradwerkstatt des Vereins „Welcome“ in Höxter

In der Fahrradwerkstatt wird eifrig gearbeitet. Foto: fhm

Höxter . Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Flüchtlinge kommen rein, schieben Fahrräder mit sich, fragen nach Ersatzteilen oder hoffen auf Hilfe für ihr Zweirad. Seit vier Jahren gibt es die Fahrradwerkstatt des Vereins „Welcome“ in Höxter. Seit vier Jahren ist sie ein tolles Beispiel für Integration und tatkräftigte Hilfe.

Im Oktober 2015 wurden in einer baufälligen Garage der alten Flüchtlingsunterkunft in der Lütmarser Straße die ersten von Höxteraner Bürgern gespendeten Fahrräder wieder instandgesetzt und an Flüchtlinge ausgegeben. Die Initiatoren waren Hans-Werner Drühe und Josef Niegel. Der Bedarf an Fahrrädern war groß und ebenso die Freude, wenn ein repariertes verkehrssicheres Fahrrad ausgegeben werden konnte. (fhm)

