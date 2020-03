Sonntag, 22. März 2020

Vier Polizeistationen im Kreis Northeim geschlossen

Northeim. Laut einer Meldung der Presse im Kreis Northeim (hna und Göttinger Tageblatt) wurden wegen eines Corona-Falles in einer Polizeidienststelle (in Nörten-Hardenberg) vorerst vier Polizeistationen im Kreis Northeim geschlossen. Es handelt sich um die Polizeistationen Nörten-Hardenberg, Katlenburg, Moringen und Hardegsen. Deren Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice oder befinden sich in häuslicher Quarantäne, sagte ein Sprecher der Polizei. Die dienstlichen Aufgaben übernehme vorübergehend die Polizeiinspektion Northeim.