Donnerstag, 18. April 2019

Vier Prozent mehr Azubis im Handwerk

.Jeder achte Beschäftigte ist im Handwerk tätig. Foto: Fotolia

Kreis Holzminden. Das Handwerk spielt in Niedersachsen eine sehr wichtige Rolle. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die gemeinsam vom Institut für Arbeits- und Berufsforschung, der Bundesagentur für Arbeit und den Handwerkskammern Niedersachsen erstellt wurden. Jeder achte Beschäftigte in Niedersachsen ist im Handwerk tätig, jeder dritte Jugendliche (30,9 Prozent) hat einen Ausbildungsplatz in einem Handwerksbetrieb. Diese Zahlen haben zugenommen und auch im Vergleich der deutschen Bundesländer hat sich Niedersachsen mit diesen Zahlen weiter noch oben schieben können. Nur in Schleswig-Holstein werden noch mehr Jugendliche im Handwerk ausgebildet (32,9 Prozent). Der Bundesdurchschnitt liegt übrigens bei 27,5 Prozent. „Das ist eine gute Botschaft, die hinter diesen Zahlen steckt“, sagt Ronald Tolle, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Holzminden. Es sei schon immer so, dass das Handwerk im Verhältnis zu Industrie und Handel überproportional ausbilde. Aber je mehr Auszubildende es gibt, desto besser sei. „Wir brauchen mehr Auszubildende“, betont Tolle, der auf die Hochwertigkeit einer Handwerks-ausbildung und die damit verbundenen Weiterbildungs- und Aufstiegschancen verweist. Auch die Zahlen im Landkreis Holzminden seien positiv und haben sich verbessert, „auch wir haben einen Aufwärtstrend“, so Tolle. Im vergangenen Jahr wurden 155 neue Auszubildende vermerkt, das sind vier Prozent mehr im Vergleich zum Jahr 2017. (fhm)

