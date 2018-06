Montag, 11. Juni 2018

Vier Stelen sollen Geschichte wach halten

Auch am jüdischen Friedhof Beukampsborn soll eine Erinnerungsstele aufgestellt werden.

Holzminden. Die Fraktion Die Linke und Ratsherr Dr. Profeta hatten ursprünglich eigene Anträge gestellt zur Erinnerungs- und Gedenkkultur in der Stadt Holzminden: Die Linke wollte eine Stele am Ort der ehemaligen Oberweser-Volkszeitung erstellen lassen, der fraktionslose Adriano Profeta eine Gedenktafel zur Erinnerung an die jüdische Gemeinde in Holzminden am jüdischen Friedhof Beukampsborn, die zwar ohnehin in Planung, bislang aber immer noch nicht aufgestellt worden war. Die WIR/FDP/GFH/UWG-Gruppe im Stadtrat hatte dazu einen Änderungsantrag eingebracht, der beide Anträge verbindet und erweitert. Er fand die einmütige Zustimmung des Rates. Adriano Profeta und Sabine Golczyk (Linke) zogen ihre Anträge zurück.

Demnach sollen jetzt vier Stelen in Erinnerung und Gedenken errichtet werden: Die Verwaltung wird beauftragt, für die geplanten vier Stelen am Ort der ehemaligen Oberweser-Volkszeitung, am Friedhof Beukampsborn sowie die bereits in Bearbeitung befindlichen Erinnerungsorte Thingplatz und Landschulheim (heute „Internat Solling“) „vergleichbare Textentwürfe vorzulegen und das Projekt als Vierer-Paket zügig umzusetzen und öffentlich einzuweihen“. (spe)

