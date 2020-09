Montag, 07. September 2020

Vier Zigarettendiebe in Holzminden schnell gefasst

Symbolfoto TAH

Holzminden. Schnell gefasst haben am Sonnabendmorgen Beamte des Polizeikommissariats Holzminden vier Zigarettendiebe. Im NP-Markt in der Böntalstraße hatten die Vier, 13, 18, 21 und 27 Jahre alt, gemeinschaftlich Zigaretten gestohlen und sich aus dem Staub gemacht. Auf dem Video der Überwachungskamera wurden sie allerdings von Polizeibeamten erkannt: Es waren „alte Bekannte“ darunter. Die Polizisten trafen sie wenig später auf ihrer sonnabendlichen Fußstreife auf einer Parkbank sitzend in der Mittleren Straße an, stellten sie zur Rede und nahmen ihnen die gestohlene Ware ab. (spe)