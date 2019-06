Montag, 17. Juni 2019

Vierbeiner machen ihre Herrchen stolz

Beim Treffen des Boxer-Klubs ging es sportlich zu. Foto: TAH

Landkreis Holzminden. Nicht jeder mag bemerkt haben, dass der vergangene Sonntag nicht irgendein Sonntag war, und andere konnten den 16. Juni kaum noch erwarten: Es war der Tag des Hundes, der bundesweit vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH)und dessen Mitgliedsvereinen mit vielfältigen Aktionen in der ganzen Republik gefeiert wurde. In Golmbach begeisterte die Teckelschau, bei der die Dackel professionell bewertet und Sieger auserkoren wurden. Beim öffentlichen Treffen der Boxer-Klub-Gruppe Weserbergland in Stadtoldendorf gab es einen regen Austausch zwischen Besitzern und Interessierten über die Ausbildung des eigenen Hundes im Gebrauchshundesport mit exemplarischer Vorführung einzelner Trainingssequenzen. (beb)

