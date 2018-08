Mittwoch, 22. August 2018

Viermal Einblick am „Tag des offenen Denkmals“ in Holzminden

Sie präsentierten das Programm am „Tag des offenen Denkmals“ in der Stadt Holzmninden.

Holzminden. Vier Denkmäler öffnen am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 9. September, in der Stadt Holzminden ihre Pforten und stehen für Führungen und Besichtigungen bereit. Seit 2013 nimmt die Stadt Holzminden an der bundesweiten Aktion teil. Dieses Jahr lautet das Motto „Entdecken was uns verbindet“. In der Kreisstadt sind das Internat Solling, ein ehemaliges Ackerbürgerhaus in der Unterbachstraße, ein historisches Dielenhaus in der Niederen Straße, das gerade komplett saniert wird, und das Glas- und Heimatmuseum Silberborn zu erleben. (nd)

