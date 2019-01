Sonntag, 20. Januar 2019

Vierte Kneipennacht Holzminden: Das Festival für jeden Musikgeschmack und jedes Alter

„The Hot Wheels“ spielen Neo-Rockabilly und Psychobilly im „Flash“. Foto: Hot Wheels

Holzminden. Für livemusikaffine Nachtschwärmer gibt es bald wieder was zu erleben in Holzminden: Nach den großen Erfolgen und im letzten Jahr 1.800 Besuchern, findet am Sonnabend, 9. März, die vierte Auflage der „Kneipennacht Holzminden“ statt. Mit erstklassigem Livemusik-Programm in neun Locations und einem zusätzlichen DJ im Tanztreff Janzen bietet die „Kneipennacht“ ein Musikspektakel für alle Altersklassen. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag. Eintrittsbändchen gibt es auch beim Täglichen Anzeiger, Medienpartner des Festivals.

Mit Rock’n’Roll, Rockabilly, Pop, Reggae, Irish Folk, Oldies und klassischer Party- und Tanzmusik werden nahezu alle Musikgeschmäcker bedient. In neun Lokalen darf wieder ausgelassen gefeiert werden. Von 21 bis 1 Uhr haben die Gäste Gelegenheit, sich möglichst viele Musikrichtungen anzuhören und von Lokal zu Lokal zu pilgern. Im Tanztreff Janzen geht es erst ab 22 Uhr los, dafür darf hier bis 3 Uhr gefeiert werden. Bereits zum zweiten Mal gibt es hier die zusätzliche Location im Untergeschoss, in der DJ Sonoro für Partystimmung sorgen wird. „Wir freuen uns wieder sehr auf Holzminden“, sagt Veranstalter Stefan Friedrich von OWL-Booking aus Marienünster.

Der stark vergünstigte Kartenvorverkauf startet am Dienstag, 22. Januar, bei folgenden Vorverkaufsstellen: Täglicher Anzeiger, Stadtmarketing, Mc Donald’s, Weserstübchen, Biersalon Lion, Essighof, Flash, Tanzbar Life, Come Back, Goldstone, Tanztreff Janzen.

Bands & Locations

Biersalon Lion, 21 bis 1 Uhr: Helmut Orosz, Rock-Cover-Party. Helmut „Helle“ Orosz ist eine echte Rockröhre und lebt für die Bühne. Musikalisch ist er großer Fan von Nickelback, Bryan Adams, Bon Jovi und Elton John.

Come Back, 21 bis 1 Uhr: „Agent Schmitt“, Rock’n’Roll & Rock-Klassiker. Die vier Männer mit schwarzen Sonnenbrillen tischen Rock’n’Roll auf! Alles pur mit Gitarre, Bass, Gesang und Drums serviert. Auf der Speisekarte stehen Nickelback, Deep Purple, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Whitesnake, U2, Van Halen und vieles mehr.

Essighof, 21 bis 1 Uhr: „Goodbeats“, Lounge-Acoustic Pop Duo. Jung, frisch und stylisch, so präsentieren sich nicht nur die Musiker der „Goodbeats“, so klingt auch ihre Musik: Rock & Pop aus den aktuellen Charts, Eurodance Hits aus den 90ern, Funk- und Soulklassiker aus 70ern, Latin Hits und Rock’n’Roll Klassiker aus den 50ern werden in reiner Rockbandbesetzung präsentiert.

Flash, 21 bis 1 Uhr: „The Hot Wheels“, Neo-Rockabilly, Psychobilly. Für einige ist es Rockabilly, für die Puristen fast schon wilder Psychobilly. Sie spielen den Sound von damals in neuem Gewand, übertragen in unsere heutige Zeit.

Goldstone, 21 bis 1 Uhr: „The Herbpirates“, a special kind of Reggae: Der Sound ist durchgehend von traditionellen Beats geprägt, allerdings kreieren Gitarren, Gesang und psychedelische Facetten einen eigenen Style. Groovy, rockig, gitarrenorientiert, unangepasst, außergewöhnlich.

Johannismarkt, 21 bis 1 Uhr: „CAT“, 70s & 80s Powerrock – a tribute to the 70s! Purer Rock der 70er ohne Kompromisse – druckvoll, ehrlich, immer nach vorn. Das ist das Power-Rock-Trio „CAT“ aus Minden. Die Band hat genau eine Mission: Sie führt zurück zu den ultimativen Wurzeln der Rockmusik. Dabei rockt „CAT“ die Klassiker mit ordentlich Power im frischen und modernen Sound des neuen Jahrtausends.

Tanzbar Life, 21 bis 1 Uhr: „Kilkenny Bastards“, Irish Folk & Folkrock. Voller Power, voller Lebensfreude. Mal lauter, mal leiser. Mal ausgelassen, mal in sich gekehrt, aber immer mit ganzem Herzen bei der Sache. Die Band spielt mit erdiger Schwerkraft und Glaubwürdigkeit Irish Folk Punk, der von der ersten Minute zum Tanzen und mitsingen lockt. Da wird es einem auch ohne Whiskey warm ums Herz.

Weserstübchen, 21 bis 1 Uhr: „Bejones“ – aus Liebe zur Unplugged-Musik... „Bejones“ sind vier erfahrene Vollblutmusiker, die ihre Zuschauer je nach Bedarf mit gefühlvollen Liedern verzaubern oder auch die Tanzfläche mit schnellen Rock- und Poprhythmen füllen. Die vier profitieren dabei von jahrelanger Bühnenerfahrung und Auftritten in ganz Deutschland. Das musikalische Repertoire reicht von Janis Joplin über Eric Clapton bis hin zu Robbie Williams oder Udo Jürgens.

Tanztreff Janzen, 2nd Floor: 22 bis 3 Uhr: DJ Sonoro legt Hits für Jung und Alt, 90er bis heute auf. Sonoro alias Adriano Macera, hat sich mittlerweile das dritte Jahr der Musik verschrieben. Kaum noch aus den regionalen Partys wegzudenken, erobert er langsam auch den internationalen Raum für sich. Treibende Bässe harmoniert er mit melodischer Perfektion.

Tanztreff Janzen, 1st Floor, 23 bis 3 Uhr: „FLEXX“, Top40 & Partymusik. Jung, dynamisch und live: FLEXX ist ein Erfolgsgarant für jede Party! Charmant und energiegeladen bringen sie ihr Publikum jedes Mal aufs Neue zum MitSingen, Tanzen und Springen. Bei „FLEXX“ stimmt nicht nur die Chemie, es ist auch alles live – vom ersten bis zum letzten Ton. (tah/spe)