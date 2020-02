Montag, 17. Februar 2020

Viktoria-Luise-Weg in Holzminden ist ab Dienstag voll gesperrt

Im Viktoria-Luise-Weg werden die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert. Foto: ue

Holzminden. Die Stadtwerke Holzminden – Kommunalwirtschaft – AöR erneuern zusammen mit der Stadtwerke Holzminden GmbH die Ver- und Entsorgungsleitungen im Viktoria-Luise-Weg zwischen Kauffmannsgarten und Böntalstraße in Holzminden. Dazu wird ab heutigem Dienstag eine Vollsperrung der Straße in diesem Abschnitt erforderlich. Eine Umleitung wird über die Böntalstraße, Sohnreystraße und Kauffmannsgarten eingerichtet. Die Einbahnstraße Kauffmannsgarten wird umgedreht und ist in Richtung Viktoria-Luise-Weg befahrbar. Im weiteren Verlauf müssen dann noch die Versorgungsleitungen in der Böntalstraße angeschlossen werden. Die Arbeiten sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein. Die Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.