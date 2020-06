Mittwoch, 17. Juni 2020

Virtuelle Hauptversammlung der Symrise AG zum Geschäftsjahr 2019

Dieses Bild bekamen die Aktionäre gestern auf ihre Bildschirme. Im Mittelpunkt stand der Jahresbericht des Vorstandsvorsitzenden Dr. Bertram (Zweiter von links). Foto: Symrise

Holzminden. „Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer ersten Online-Hauptversammlung.“ Mit diesen Worten begann Vorstandsvorsitzender Dr. Heinz-Jürgen Bertram am Mittwoch Vormittag eine besondere Veranstaltung. Erfreulich viele Anteilseigner ließen sich zum Live-Stream zuschalten und verfolgten zu Hause aufmerksam das, was ihnen über „ihr“ Unternehmen berichtet wurde. Im Mittelpunkt stand wie immer der Bericht von Dr. Bertram.

Natürlich ging auch er auf die Corona-Pandemie ein, die noch immer den Alltag von Menschen und Unternehmen weltweit prägt. Das gelte auch für Symrise. Aber der Vorstandsvorsitzende konnte zufrieden melden: „Wir bewegen uns bislang sehr solide durch diese historische Ausnahmesituation.“ Seit Beginn der Pandemie sei Symrise in vollem Umfang – und vollständig – operativ tätig und lieferfähig. „Mein Dank gilt an dieser Stelle besonders unseren weltweit gut 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,“ so Dr. Bertram.

Dann rückte der Fokus auf den Jahresrückblick und das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2019. Das Motto lautete diesmal „Starke Wurzeln und neue Wege“. Im Geschäftsjahr 2019 ist Symrise erneut kraftvoll gewachsen – und zwar vom Umsatz wie auch Ertrag. Profitiert habe der Konzern von seinen starken Wurzeln. Insbesondere dank moderner Technologien, Kompetenzen und der breiten Aufstellung. Hinzu komme – sprichwörtlich – ein guter Riecher für profitables Geschäft.

Mehr lesen Sie im TAH vom 18. Juni 2020.